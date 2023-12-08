Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарства С 2024 года программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными.
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