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Умеров подтвердил договоренности с США о безопасной навигации в Черном море

Умеров подтвердил договоренности с США о безопасной навигации в Черном море

Глава минобороны Украины Рустем Умеров, который входит в состав украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии, подтвердил после консультаций с США договорённости о гарантиях безопасного судоходства в Чёрном море.

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