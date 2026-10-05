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«Не выдерживаю нагрузки»: врач из Подмосковья рассказала, как её вынудили выбирать между карьерой и здоровьем

Врач-офтальмолог из подмосковного Клина Анна не ожидала, что её карьера в медицине закончится из-за простого вопроса — о том, сколько времени она может уделять каждому пациенту.

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