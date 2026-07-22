Федорищев встретился с семьями бойцов СВО в новом духовном центре под Самарой

САМАРА, 22 июля, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в село Винновка Ставропольского района встретился с женами и детьми участников специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии