Эту красивую теплую страну скоро можно будет посетить без визы

Последние новости из Индонезии обещают приятные перемены для российских путешественников. Страна, известная своими живописными пляжами, богатой культурой и неповторимой природой, рассматривает возможность отмены виз для граждан России и еще 19 других государств.
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