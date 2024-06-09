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Эту красивую теплую страну скоро можно будет посетить без визы

Эту красивую теплую страну скоро можно будет посетить без визы

Последние новости из Индонезии обещают приятные перемены для российских путешественников. Страна, известная своими живописными пляжами, богатой культурой и неповторимой природой, рассматривает возможность отмены виз для граждан России и еще 19 других государств.

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