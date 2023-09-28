Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал о своей работе на посту главы американского внешнеполитического ведомства и контактах с российским президентом Владимиром Путиным.
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