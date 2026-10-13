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«М.Видео» отчиталось о росте оборота маркетплейса на 202%

«М.Видео» отчиталось о росте оборота маркетплейса на 202%

Оборот маркетплейса «М.Видео» увеличился больше чем на 200% с прошлого года, а собственный ассортимент платформы достиг 1 млн SKU, увеличившись в 7 раз год к году.

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