Алаудинов: В Курской области идет решающий бой СВО

В Курской области сейчас идет решающий бой спецоперации. Такое мнение выразил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов в интервью ТАСС, опубликованном 4 сентября.
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