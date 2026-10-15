Почему за три недели до выборов Белый дом пошел на рискованные уступки Москве? Что именно произошло за пять дней после разговора Трампа с Путиным? Действительно ли поставки российского дизеля смогут обвалить мировые цены? И сможет ли администрация Трампа избежать паралича законодательной повестки? Хронология эскалации: от телефонного звонка до обвинений в предательстве За три недели до Читать далее: https://govorit.