Почему за три недели до выборов Белый дом пошел на рискованные уступки Москве? Что именно произошло за пять дней после разговора Трампа с Путиным? Действительно ли поставки российского дизеля смогут обвалить мировые цены? И сможет ли администрация Трампа избежать паралича законодательной повестки? Хронология эскалации: от телефонного звонка до обвинений в предательстве За три недели до Читать далее: https://govorit.
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