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Несекретные материалы

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Узбеки выбирают Пекин: самолеты J-10СЕ, помидорное эмбарго и реальность для РФ в ЦА

Узбеки выбирают Пекин: самолеты J-10СЕ, помидорное эмбарго и реальность для РФ в ЦА

В июле Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов (капусты, лука, укропа, петрушки, винограда, свёклы и томатов) от пяти экспортёров из Узбекистана, которые допустили «наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований».

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Комментарии
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T
Tigra07
Закупает? Или, - как это обычно делается, - берёт у китайцев навязанный ими же очередной кредит под многопроцентную ставку, а потом получает эти самолёты под этот кредит?
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1 м.
Сергей С
удачи )) когда кетай начнёт их поглощать уже будет поздняк метаться
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1 м.
Надежда
&quot;Узбеки ВЫБИРАЮТ&quot; уже звучит смешно!)
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1 м.