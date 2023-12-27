Макрон обсудил с Нетаньяху санкции ЕС против ХАМАС и операции в секторе Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его принять меры для снижения числа жертв среди гражданских при военных операциях в секторе Газа, а также обсудил с ним действия ЕС по введению ограничений против палестинского движения ХАМАС.
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