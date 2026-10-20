Банк России на заседании 23 октября, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, и показатель может остаться неизменным как минимум до конца года, считает член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.