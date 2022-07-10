10 полезных насекомых для сада и огорода - не торопитесь убивать!

Каждый садовод ведет постоянную борьбу с жуками в своем саду. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что это может принести вам пользу? Привлечение так называемых дезинсекторов - это безопасный способ борьбы с популяциями вредителей без использования химикатов.