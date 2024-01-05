Операция «Делимитация»: как Киргизия и Таджикистан делят границу

Киргизия и Таджикистан близки к тому, чтобы решить застарелый территориальный спор. Представители двух стран согласовали более 90% общей границы, все «земельные вопросы» собираются закрыть весной нынешнего года.
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