«Совершенно новые впечатления от экрана», — представлен LG Signature OLED T, который выйдет в этом году

LG представила перед началом выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе новый телевизор LG Signature OLED T, заявив, что это не очередной концепт, а реальное устройство, которое поступит в продажу во второй половине года.
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