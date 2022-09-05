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В Тверской области ищут мужчину с шрамом на ноге

В Тверской области ищут мужчину с шрамом на ноге

Поисково-спасательный отряд «Сова» опубликовал новый поиск в своей официальной группе ВКонтакте. Пропал 30-летний Эйвасхан Эйвасхан Оглы Азизов — мужчина ушел из дома по адресу пгт Жарковский, улица Советская, 32, 20 августа, и не вернулся назад.

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