В Тверской области ищут мужчину с шрамом на ноге

Поисково-спасательный отряд «Сова» опубликовал новый поиск в своей официальной группе ВКонтакте. Пропал 30-летний Эйвасхан Эйвасхан Оглы Азизов — мужчина ушел из дома по адресу пгт Жарковский, улица Советская, 32, 20 августа, и не вернулся назад.