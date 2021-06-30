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Россия испытала гиперзвуковую ракету над Средиземным морем?

Россия испытала гиперзвуковую ракету над Средиземным морем?

Израиль, breakingdefense.com, ARIE EGOZI  Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". TEL AVIV: Израиль, похоже, наблюдал за российскими ВКС, проводившими испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» над Средиземным морем на прошлой неделе.

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