В Санкт-Петербурге на праздновании юбилея Победы соберутся ветераны из всех стран СНГ

Они приедут по приглашению губернатора города Александра Беглова Петербург с особым вниманием готовится к празднованию юбилея Победы, отметил губернатор Беглов на торжественном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.
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