Наш потерянный мир

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Российские войска уничтожили украинский склад топлива в районе Запорожья

Российские войска уничтожили украинский склад топлива в районе Запорожья

Российские войска рядом с городом Запорожье уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

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Комментарии
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Андрей Тихонов
А почему производство этого топлива работает или опять милер с абрамовичем снабжает хохлов?
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20 час.
Владимир Алтайцев
Какой  бравый  репортаж, аж восхищение вызывает. Только вопрос  маленький - а на каком топливе  работали самолёты   танки вся прочая  техника?А ведь на российском.  Мы  продаём    нефть Индии ниже  цен мировых, а Индия  перепродаёт их Украине.А почему  работают на Украине НПЗ? Почему  они не уничтожены?
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8 час.

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