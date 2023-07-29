Российские войска рядом с городом Запорожье уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».
Российские войска уничтожили украинский склад топлива в районе Запорожья
Комментарии
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Андрей Тихонов
А почему производство этого топлива работает или опять милер с абрамовичем снабжает хохлов?
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20 час.
Владимир Алтайцев
Какой бравый репортаж, аж восхищение вызывает. Только вопрос маленький - а на каком топливе работали самолёты танки вся прочая техника?А ведь на российском. Мы продаём нефть Индии ниже цен мировых, а Индия перепродаёт их Украине.А почему работают на Украине НПЗ? Почему они не уничтожены?
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8 час.
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