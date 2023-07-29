Российские войска уничтожили украинский склад топлива в районе Запорожья

А почему производство этого топлива работает или опять милер с абрамовичем снабжает хохлов?

Владимир Алтайцев

Какой бравый репортаж, аж восхищение вызывает. Только вопрос маленький - а на каком топливе работали самолёты танки вся прочая техника?А ведь на российском. Мы продаём нефть Индии ниже цен мировых, а Индия перепродаёт их Украине.А почему работают на Украине НПЗ? Почему они не уничтожены?