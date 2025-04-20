Объявленное перемирие используется и российской и украинской армиями для эвакуации тел погибших с нейтральной полосы.
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Объявленное перемирие используется и российской и украинской армиями для эвакуации тел погибших с нейтральной полосы.
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