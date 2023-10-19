Из маленьких квартир в большие дома: Новый путь развития спасёт русский народ от вымирания

Александр Макеев

Прекрасные идеи изложены! Я родился в 1950 году в Ашхабаде (столице Туркменской ССР), в семье, которая жила в своём доме на участке земли площадью около 4 соток. Площадь дома была небольшая. Всего две небольшие комнаты общей площадью до 25 квадратных метров и кухня с печкой (топилась углём и дровами - саксаулом) около 8-9 квадратных метров. Нас в семье было 4 человека: мать, отец, сестра и я - мальчик. Отец с 1952 по 1957 годы был далеко. На участке поначалу ничего не было, кроме двух деревьев шелковицы (тутовников), на которых туркмены, без спроса, нагло перелезая через забор, каждую весну подчистую отрезали все ветки с листьями для скармливания гусеницам шелкопряда. Поэтому плодов с этих тутовников мы никогда не могли поесть. Во дворе отдельно стояли домик времянка (одна крохотная комнатка и крохотная кухонька (в которой много лет жили квартирантка с дочкой) две маленьких кладовки, курятник и туалет, не подключённый к канализации. Водопроводный кран был во дворе в отдалении от дома. С 1958 года отец стал проводить работы на участке. Посадил несколько плодовых деревьев и виноградные лозы, которыми покрыл беседки. Тутовники пришлось спилить, чтобы не привлекали туркмено, разводящих гусениц тутового шелкопряда. Мы стали высаживать каждую весну лук, чеснок, морковь, редиску. Постоянно куры нам несли свежие яйца, покупали колхозных цыплят, выращивали их, производили смену поколения кур несушек. Резали петушков и некоторых курочек, часть сами съедали, часть мать продавала на рынке. Одну из кладовок несколько лет использовали в качестве свинарника на 1 или двух поросят. Мы ощущали себя крепко живущими на земле, хозяевами на своём участке. Пищевые отходы мы скармливали курам, когда были поросята, тогда и свинкам доставалось. Я посадил 2 грецких ореха, которые привезли из Ташкента. Выросли два дерева грецких орехов. Кто-то там живёт, теперь может собирать осенью спелые вкусные орехи. С 1976 года я переехал в Россию, где в нескольких городах жил в квартирах многоквартирных домах, и с 1980 живу в Москве, в з комнатной квартире 17 этажного дома. Сейчас нас в квартире 5 человек: я, жена, дочь и двое внуков. Я с удовольствием переехал бы жить недалеко от Москвы в свой благоустроенный дом с участком в 6-20 соток, где развёл бы курочек, гусей, поросёнка или двух. Высадил бы плодовые деревья, высаживал бы овощи.