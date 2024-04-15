Фелипе Андерсон объявил об уходе из «Лацио». Он перейдет в «Ювентус»

Бразильский полузащитник покинет римский клуб на правах свободного агента по окончании сезона. «Из уважения к «Лацио» и всем его сотрудникам, которые всегда поддерживали меня, сообщаю вам, что я не достиг соглашения о продлении контракта с клубом и поэтому в следующем сезоне я пойду другим путем.