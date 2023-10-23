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В суде ООН скептически отнеслись к вопросу украинского журналиста о членстве РФ

В суде ООН скептически отнеслись к вопросу украинского журналиста о членстве РФ

В ходе пресс-конференции председателя Международного суда Организации Объединенных Наций Джоан Донохью, журналист украинского агентства «Укринформ» попросил её оценить легитимность членства России в Совбезе ООН.

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