Как можно улучшить российские танки для войны современного типа

Количество бронетехники, включая вполне современную и хорошо защищенную, уничтоженной обеими сторонами конфликта на Украине, поневоле заставляет задуматься, есть ли место танкам в войне нового типа, где массово применяются высокоточные средства поражения? Если пытаться найти ответ на вопрос с дивана, то может показаться, что уже не нужны ни танки на суше, ни большие надводные корабли на море, поскольку их можно довольно легко (как кажется) уничтожить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии