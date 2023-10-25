Как можно улучшить российские танки для войны современного типа

Количество бронетехники, включая вполне современную и хорошо защищенную, уничтоженной обеими сторонами конфликта на Украине, поневоле заставляет задуматься, есть ли место танкам в войне нового типа, где массово применяются высокоточные средства поражения? Если пытаться найти ответ на вопрос с дивана, то может показаться, что уже не нужны ни танки на суше, ни большие надводные корабли на море, поскольку их можно довольно легко (как кажется) уничтожить.