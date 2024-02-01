Друзья музыкантов "Би-2" заявили об издевательских условиях их содержания в тюрьме Таиланда Журналист, актер, телеведущий и продюсер Михаил Козырев (внесен в РФ в реестр иноагентов) заявил, что над задержанными в Таиланде музыкантами группы "Би-2" издеваются местные власти.
"Свалка голых тел": музыкантов "Би-2" в Таиланде держат в клетке на жаре
Комментарии
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Sergey Pnz
Да плевать на таких "соотечественников". Пусть загорают.
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3 час.
вага карлито
Какие такие соотечественники!?)) Кому нужны!? Хорошая порка не повредит им и не нужно участвовать в их судьбе! Кто они нам?))Бегунцы! Пусть живут там куда брызнули! Забыть о них начисто другим наука будет!
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2 час.
Николай Жариков
Интересно сколько из них граждан России осталось (пишут что есть) и депортируют их не в Россию а жаль.Здесь бы им нашли место где-нибудь на Колыме
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25 мин.
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