❗️Крымчанин получил сильный ушиб головы во время катания на «ватрушке» Инцидент произошёл на плато Ай-Петри 23 февраля.
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❗️Крымчанин получил сильный ушиб головы во время катания на «ватрушке» Инцидент произошёл на плато Ай-Петри 23 февраля.