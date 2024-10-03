Тюменские студенты-медики были награждены за спасение жизни пенсионерки

Благодарственные письма и памятные подарки вручили студентам третьего курса Института общественного здоровья и цифровой медицины Тюменского медицинского университета, оказавших доврачебную помощь женщине в без сознании.
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