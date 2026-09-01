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ИА Реалист

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Месси завершил карьеру в сборной и навсегда остался аргентинцем

Месси завершил карьеру в сборной и навсегда остался аргентинцем

БУЭНОС-АЙРЕС (ИА Реалист). Вечером 31 августа Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

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