Ведущие разработчики игр поздравляют геймеров с Новогодними праздниками и делятся милыми открыткамиВ преддверии новогодних праздников компания PlayStation продолжает свою уникальную и милую традицию, публикуя праздничные открытки от собственных студий и других именитых команд.
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