«Диаспоры уйдут под контроль террористов»: Бомба замедленного действия уже «тикает»

Пока в Госдуме бьют в набат, что западные спецслужбы готовят в России мигрантские погромы, Федеральное агентство по делам национальностей предлагает разрешить финансирование диаспор из-за рубежа и допускать иностранцев в состав этих самых "этнических автономий".