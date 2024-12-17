«Диаспоры уйдут под контроль террористов»: Бомба замедленного действия уже «тикает»

Пока в Госдуме бьют в набат, что западные спецслужбы готовят в России мигрантские погромы, Федеральное агентство по делам национальностей предлагает разрешить финансирование диаспор из-за рубежа и допускать иностранцев в состав этих самых "этнических автономий".
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