Космическая уборка началась: британская миссия по удалению спутникового мусора ClearSpace прошла ключевые испытания

Компания ClearSpace успешно завершила второй этап миссии Active Debris Removal (ADR) Британского космического агентства, приблизив человечество к решению проблемы космического мусора на низкой околоземной орбите.
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