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Закон, порядок, государство

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Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 1-й группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные опорные пункты и живую силу ВСУ

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 1-й группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные опорные пункты и живую силу ВСУ

Получив координаты целей, расчеты пушек «Гиацинт-Б» выполнили наводку по координатам целей и беглым огнём поразили их на расстоянии свыше 20 километров.

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