Доставленный в город Гомель Республики Беларусь груз будет распределен по гуманитарным колоннам и в ближайшее время доставлен жителям населенных пунктов Киевской и Черниговской областей.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Уничтожен центр подготовки 132 разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии