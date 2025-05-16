«Угробили еще один». Украина потеряла истребитель F-16. Как это произошло и сколько боевых самолетов осталось у Киева?

Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным авторов Telegram-канала «Два майора», истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника.
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