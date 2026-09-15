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Русская весна

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Конец космической романтики: учёные рассчитали точный срок гибели первого лунного города

Конец космической романтики: учёные рассчитали точный срок гибели первого лунного города

Лунные мегаполисы отменяются: учёные подсчитали, что воды на спутнике хватит максимум на 100 лет. Амбициозные планы Илона Маска по строительству «саморастущих городов» и Джеффа Безоса по переносу тяжёлой промышленности на Луну столкнулись с суровой реальностью.

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