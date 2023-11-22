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Нико Росберг о чемпионате 2024 года: «Буду рад победе «Мерседеса». В отношении возможного титула Хэмилтона я настроен нейтрально»

Чемпион «Ф-1» 2016 года поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне навязать борьбу Максу Ферстаппену и «Ред Булл».

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