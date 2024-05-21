Бариста назвал самый бодрящий сорт кофе

Стало известно, какой сорт кофе самый бодрящий. Секрет раскрыл бариста Для заряда бодрости по утрам многие люди начинают свой день с чашечки кофе, но немногие знают, какой именно напиток придаст организму необходимую жизненную энергию.
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