Макрон прокомментировал карту с флагом США на французских территориях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о принадлежности Сен-Пьера и Микелона Франции. Так он отреагировал на опубликованную президентом США карту, на которой архипелаг обозначен как американская территория.
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