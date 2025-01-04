Мне 45, одна поднимаю сына 6 лет...Где найти силы и радость?

Мне 45, одна поднимаю сына 6 лет, его отец отказался от участия, платит небольшие алименты. Работаю в офисе, зарплату получаю по вашим меркам смешную конечно, но в целом среднюю для нашего региона, для наёмного работника.
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