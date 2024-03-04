Подкрепление не придет: А-100 не заменит А-50 в небе

Василий Топчий

Проблема №1. Полная дискредитация научного труда и звания ученого. Тут далеко ходить не надо, берется администрация любого областного центра, там куда ни плюнь – попадешь в доктора каких-то там наук! Обычно экономических. В стране развал, а докторов – как собак нерезанных! Сам был лично знаком, работал у такого. Дошел барин до первого зама губернатора, потом правда было уголовное дело и карьера не задалась. За плечами – цирковое училище. Но – заочно институт, кандидатская, докторская. Все чин-чинарем. Модно просто стало иметь ученую степень всем подряд. Они ее и имеют. Депутаты, чиновники. Полнейшая дискредитация знания налицо, потому что всем прекрасно понятно, что одно дело – купленное звание, и совсем другое – заслуженное. В девяностых, работая в одной компании, имел удовольствие слушать несколько раз Леонида Ивановича Абалкина, который просто подрабатывал финансовым консультантом. Ну девяностые, сами понимаете. Вот когда он открывал рот и начинал вещать, прикуривая одну сигарету от другой (да, курил нещадно), на второй минуте начинал ощущать себя таким убожеством со своим экономическим образованием, которого как раз хватало на то, чтобы понять, насколько шикарная голова у академика. И тут эти… депутатики… Проблема №2. Нищебродское выживание ученых. Вот только так и можно это назвать. И сюда же стоит отнести и преподавательский состав школ и ВУЗов. Там тоже все печально, но несколько в другом аспекте. Однако то, что люди, которые хотят заниматься наукой, должны для этого искать спонсоров, потому что зарплата научного сотрудника схожа с зарплатой труженика ЖКХ с иностранным паспортом – это факт. Вообще должна быть вертикаль, в которой кандидат-доктор наук, работающий на оборонку или прогресс в государственном учреждении, иже с ними конструктор, не может получать меньше 300 тысяч рублей. Не имеет право государство выдавать ему раз месяц подачку на макарошки, человек должен работать, ничем не забивая себе голову. Да, как это делают в США и Великобритании наши бывшие сограждане. Не получилось – вот, пожалуйста, «вторая лига». Университеты, где можно готовить себе подобных. За меньшие деньги, но тем не менее. Проблема №3. Ученым не дают голоса. Времена, когда в депутатах были ученые, врачи и преподаватели, как мы все понимаем, канули в историю. Поэтому на высшем уровне проблемы ученого сообщества и образования ставить и обсуждать просто некому. Никто не ведет работу, направленную на то, чтобы ученым было не только интересно, но и комфортно жить и работать. Помните такой эксперимент, как научные роты? Сегодня про них молчат, потому что практически говорить нечего, но пору слов сказать на эту тему могу. Парадокс, но 90% деятельности научной роты при одном ВУЗе в наших краях сводилась к тому, что надо что-то изобрести, чтобы показать на очередной «АРМИИ-….». Вот что хотите делайте, а чтобы было! Но так как разработка – она не подчиняется расписанию форумов и прочих показух, то количество «новин», выдаваемых научными ротами, резко упало, и они стали никому не интересны. Есть что показать – молодцы. Нет – и зачем тогда все это содержать? Пусть идут снег убирать, делом наконец займутся! Я, конечно, притягиваю за уши к военке, но что поделать, если у нас издание такое и думаешь в первую очередь именно об этом? Проблема №4. Наука совершенно не нужна власти. Точнее, нужна не наука сама, а движ вокруг нее. Чиновники очень активно изображают заинтересованность в развитии науки, но на деле это все не более чем имитация кипучей деятельности и полное наплевательство на подпись президента под очередным указом. Вот возьмем 2016-й год. Что там у нас? А у нас Указ президента Путина об утверждении «Стратегии научно-технического развития России». И выступая перед Федеральным Собранием, Путин подчеркнул, что эта стратегия важна не мене, чем стратегия нацбезопасности. И началась движуха! По решению президента был создан координационный совет, а ему в подчинение и координацию создали СЕМЬ советов по научным приоритетам, было много дыма, шума и прочих спецэффектов. Результат? Кто слышал про результаты действия этой банды, проедающей бюджетные деньги? Вот и я не слышал… А год 2021-й? Он, если что, был «Годом науки и технологий». Тоже согласно Указу президента. И что? И ничего.