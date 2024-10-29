Врач Дмитрова рассказала про плюсы и минусы виниров

Есть риск сколов зубов при неправильной нагрузке Для достижения голливудской улыбки применяют разные методы, в том числе и изготовление виниров, рассказала в интервью РИАМО врач стоматолог-терапевт, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина», д.
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