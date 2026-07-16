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Пентагон готовит «карибский сценарий»: США изучают высадку войск на Кубу

Пентагон готовит «карибский сценарий»: США изучают высадку войск на Кубу

Пентагон прорабатывает сценарий высадки на Кубу — CBS узнал о возможном участии десантников США Министерство войны США изучает различные варианты военного вмешательства в отношении Кубы, включая сценарий проведения воздушно-десантной операции.

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