В Раде начали собирать подписи за отставку Сырского

Депутаты Рады захотели направить Зеленскому запрос об отставке Сырского В Верховной раде Украины начали собирать подписи под обращением к Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.