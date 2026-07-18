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В Раде начали собирать подписи за отставку Сырского

В Раде начали собирать подписи за отставку Сырского

Депутаты Рады захотели направить Зеленскому запрос об отставке Сырского В Верховной раде Украины начали собирать подписи под обращением к Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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