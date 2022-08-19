В МЧС России состоялось заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ

18 августа в Москве под председательством Министра МЧС России Александра Куренкова прошло тринадцатое заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
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