В МЧС России состоялось заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ

18 августа в Москве под председательством Министра МЧС России Александра Куренкова прошло тринадцатое заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности с участием руководителей чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.