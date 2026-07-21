Почему Сырского не так-то просто уволить: Об этой причине многие забыли. Килинкаров напомнил

На Украине продолжаются протесты и разговоры о смене главкома ВСУ. Однако, как напомнил в беседе с Царьградом политолог и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, уволить Александра Сырского не так просто — и об одной важной причине многие забывают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии