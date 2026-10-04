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«Краснодар» нашел Кордобе замену в Колумбии и бразильском «Атлетико Паранаэнсе»

«Краснодар» нашел Кордобе замену в Колумбии и бразильском «Атлетико Паранаэнсе»

«Краснодар» рассматривает возможность подписания контракта с 26-летним нападающим сборной Колумбии и бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Кевином Виверосом, цитирует сообщения южно-американских инсайдеров в соцсетях портал Football24.

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