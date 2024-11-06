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RT: ставший преподавателем в УрФО сириец Басем Атие рассказал о жизни в России

RT: ставший преподавателем в УрФО сириец Басем Атие рассказал о жизни в России

Уроженец сирийской Латакии Басем Атие переехал в Россию 10 лет назад, женился на русской и работает старшим преподавателем и научным исследователем в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге.

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