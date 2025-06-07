Созданные еще в СССР глубоководные аппараты «Мир» возвращают к активной эксплуатации

В России вновь заговорили о возрождении легендарных советских глубоководных аппаратов "Мир". Эти научно-исследовательские суда, созданные еще в советскую эпоху, стали символом мощи отечественной океанологии и одним из важнейших инструментов в изучении Мирового океана.
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