Созданные еще в СССР глубоководные аппараты «Мир» возвращают к активной эксплуатации

В России вновь заговорили о возрождении легендарных советских глубоководных аппаратов "Мир". Эти научно-исследовательские суда, созданные еще в советскую эпоху, стали символом мощи отечественной океанологии и одним из важнейших инструментов в изучении Мирового океана.