Рябков рассказал, в каком случае появится угроза разрыва дипотношений с США

Москва может рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений с США в случае резких эскалационных действий, осложнящих ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине, а также при конфискации российских замороженных активов, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.