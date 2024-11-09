Рябков рассказал, в каком случае появится угроза разрыва дипотношений с США

Москва может рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений с США в случае резких эскалационных действий, осложнящих ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине, а также при конфискации российских замороженных активов, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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