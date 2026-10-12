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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о возвращении в еврокубки: «Николич говорил, что АЕК не на две головы сильнее ЦСКА. Поначалу нас наверняка ждут болезненные оплеухи, но ситуацию можно исправить»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что российским клубам потребуется несколько лет, чтобы восстановить позиции в еврокубках после возвращения.

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